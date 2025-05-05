Стали известны округа-лидеры Подмосковья по выставленным объектам на торги за неделю

С 21 по 25 апреля в Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 133 объекта, сообщает пресс-служба кжомитета по конкурентной политике Подмосковья.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: г. о. Коломна, Орехово-Зуевский г. о. и м. о. Шаховская.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании: в г. о. Коломна — 48 лотов; Орехово-Зуевский округ — 47 лотов; м. о. Шаховская — 59 лотов.

Так, например, в муниципальном округе Шаховская в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 13,12 соток, расположенный в деревне Новомихайловское. Срок аренды — 13 лет и 2 месяца. Начальная цена ежегодной аренды — 18 634,07 руб./год.

Стоит отметить, что с начала 2025 года через торги уже передано:

в г. о. Коломна в аренду 20 земельных участков, в собственность 19 земельных участков;

в Орехово-Зуевском г. о. в аренду 11 земельных участков, в собственность 20 земельных участков;

в м. о. Шаховская в аренду 74 земельных участка, в собственность 20 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.