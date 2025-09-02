Стал известен топ-округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 25 по 29 августа в Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 164 объекта. Наибольшее количество лотов в последнюю неделю лета было выставлено на торги в округах: Наро-Фоминский, Волоколамский, Рузский. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Наро-Фоминском округе — более 180 лотов, в Рузском округе — также более 180 лотов, а в Волоколамском округе — более 80 лотов.

Так, например, в Наро-Фоминском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 12 соток, расположенный в деревне Новоалександровка. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной годовой аренды составляет — 213 294 рублей в год.

С начала года победителям аукционов уже были переданы:

в Наро-Фоминском округе в аренду 69 земельных участков, в собственность 17 земельных участков;

в Волоколамском округе в аренду 85 земельных участков, в собственность 31 земельный участок;

в Рузском округе в аренду 126 земельных участков, в собственность 27 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.