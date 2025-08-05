Стал известен топ-3 округов Подмосковья по выставленным объектам на торги за неделю

С 28 июля по 1 августа в Московской области на земельно-имущественные торги выставили 129 объектов. Наибольшее количество лотов за неделю было выставлено на торги в округах: Луховицы, Пушкинский, Дмитровский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в округе Луховицы — более 60 лотов, в округе Пушкинский — более 50 лотов, а в округе Дмитровский — более 380 лотов.

Так, например, в Дмитровском муниципальном округе выставлен на торги земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 10 соток, расположенный в селе Белый Раст. Начальная цена на торгах составляет — 752 801,74 рублей.

С начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в округе Луховицы в аренду 30 земельных участков, в собственность — 38 земельных участков;

в округе Пушкинский в аренду 19 земельных участков, в собственность — 17 земельных участков;

в Дмитровском округе в аренду 32 земельных участка, в собственность — 49 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.