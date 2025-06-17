Фото - © Участок на торгах в г.о. Коломна (г. Озёры)/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

Стал известен топ-3 округов Подмосковья по выставленным объектам на торгах за неделю

С 9 по 11 июня в Московской области на земельно-имущественные торги выставили 83 объекта. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Чехов, Раменский, Коломна. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ размещены: в округе Чехов — более 200 лотов, в Раменском округе — 50 лотов, в округе Коломна — более 50 лотов.

Так, например, в городском округе Коломна в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью почти 10 соток, расположенный в городе Озеры. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной годовой аренды составляет — 100 000 рублей в год.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в округе Чехов в аренду 33 земельных участка, в собственность 21 земельный участок;

в Раменском округе в аренду 30 земельных участков, в собственность 5 земельных участков;

в округе Коломна в аренду 36 земельных участков, в собственность 29 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% договоров по итогам земельно-имущественных торгов в Московской области заключается в региональной информационной системе. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.