Стал известен топ-3 округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 17 до 24 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 168 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Истра, Ступино, Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в м. о. Истра — более 180 лотов, в г. о. Ступино — более 230 лотов, а в м. о. Шаховская — более 140 лотов.

Так, например, в городском округе Ступино в собственность можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 9,60 соток в д. Толбино. Начальная цена на торгах составляет — 608 534,4 руб.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в м. о. Истра в аренду 207 земельных участков, в собственность 19 земельных участков;

в г. о. Ступино в аренду 243 земельных участка, в собственность 85 земельных участков;

в м. о. Шаховская в аренду 146 земельных участков, в собственность 50 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAMрегулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на Едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.