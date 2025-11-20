Стал известен топ-3 округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 10 по 17 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 205 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Воскресенск, Коломна, Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в г. о. Воскресенск — более 70 лотов, в г. о. Коломна — более 100 лотов, а в г. о. Лосино-Петровский — более 20 лотов.

Так, например, в городском округе Коломна в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 25,29 соток в д. Каблучки. Начальная цена на торгах составляет — 70 000 руб/год.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в г. о. Воскресенск в аренду 78 земельных участков, в собственность 19 земельных участков;

в г. о. Коломна в аренду 55 земельных участков, в собственность 54 земельных участка;

в г. о. Лосино-Петровский в аренду 13 земельных участков, в собственность 4 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.