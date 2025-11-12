Стал известен топ-3 округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 5 по 7 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 140 объектов. Наибольшее количество лотов за три дня было выставлено на торги в округах: Ступино, Рузский, Орехово-Зуевский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в г. о. Ступино — более 200 лотов, в м. о. Рузский — более 220 лотов, а в г. о. Орехово-Зуевский — более 80 лотов.

Так, например, в муниципальном округе Рузский в собственность можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 14,85 соток в деревне Старо. Начальная цена на торгах составляет — 849 048,75 руб.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в г. о. Ступино в аренду 235 земельных участков, в собственность 79 земельных участков;

в м. о. Рузский в аренду 155 земельных участков, в собственность 36 земельных участков;

в г. о. Орехово-Зуевский в аренду 23 земельных участка, в собственность 59 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.