Стал известен топ-3 округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 20 по 24 октября комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 148 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Ступино, Шаховская, Кашира. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в г. о. Ступино — более 170 лотов, в м. о. Шаховская — более 120 лотов, а в г. о. Кашира — более 90 лотов.

Так, например, в муниципальном округе Шаховская в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 18 соток в деревне Рождественно. Начальная цена на торгах составляет — 24 582,96 руб/год.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в г. о. Ступино в аренду 225 земельных участков, в собственность 77 земельных участков;

в м. о. Шаховская в аренду 134 земельных участка, в собственность 48 земельных участков;

в г. о. Кашира в аренду 70 земельных участков, в собственность 30 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.