Стал известен топ-3 округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 13 по 17 октября комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 175 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Ступино, Можайский, Подольск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в г. о. Ступино — более 160 лотов, в м. о. Можайский — более 100 лотов, а в г. о. Подольск — более 30 лотов.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в г. о. Ступино в аренду 223 земельных участка, в собственность 75 земельных участков;

в м. о. Можайский в аренду 98 земельных участков, в собственность 24 земельных участка;

в г. о. Подольск в аренду 21 земельный участок, в собственность 9 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.