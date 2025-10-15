Фото - © Участок на торгах в Орехово-Зуевском г. о./Единый портал торгов МО ЕАСУЗ

Стал известен топ-3 округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 06 по 10 октября 2025 Комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 152 объекта. Наибольшее количество лотов за неделю было выставлено на торги в округах: Истра, Дмитровский, Орехово-Зуевский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в м. о. Истра — более 180 лотов, в м. о. Дмитровский — более 390 лотов, а в г. о. Орехово-Зуевский — более 100 лотов.

Так, например, в Орехово-Зуевском городском округе в собственность можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 9 соток в д. Савостьяново. Начальная цена на торгах составляет — 1 605 000 руб.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в м. о. Истра в аренду 189 земельных участков, в собственность 15 земельных участков;

в м. о. Дмитровский в аренду 39 земельных участков, в собственность 70 земельных участков;

в г. о. Орехово-Зуевский в аренду 19 земельных участков, в собственность 50 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на Едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.