Стал известен топ-3 округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 1 по 5 декабря комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 155 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Ступино, Дмитровский, Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в г. о. Ступино — более 233 лотов, в Дмитровском м. о. — более 319 лотов, а в м. о. Шаховская — более 163 лотов.

Так, например, в городском округе Ступино в собственность можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью почти 30 соток в деревне Медведево. Начальная цена на торгах составляет — 1 098 595,95 руб.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в г. о. Ступино в аренду 254 земельных участка, в собственность 90 земельных участков;

в Дмитровском м. о. в аренду 60 земельных участков, в собственность 88 земельных участков;

в м. о. Шаховская в аренду 149 земельных участков, в собственность 54 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.