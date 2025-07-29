Стал известен топ-3 округа Подмосковья по выставленным объектам на торги за неделю

С 21 по 25 июля комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 150 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Ступино, Шаховская, Клин. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в г. о. Ступино — более 130 лотов, в м. о. Шаховская — более 50 лотов, а в г. о. Клин — более 40 лотов.

Так, например, в муниципальном округе Шаховская выставлен на торги земельный участок в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 7,14 соток, расположенный в деревне Степаньково. Начальная цена на торгах составляет — 236 248,32 руб.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в г. о. Ступино в аренду 173 земельных участка, в собственность 56 земельных участков;

в м. о. Шаховская в аренду 106 земельных участков, в собственность 36 земельных участков;

в г. о. Клин в аренду 68 земельных участков, в собственность 12 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.