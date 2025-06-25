Стал известен топ-3 округа Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 16 по 20 июня на земельно-имущественные торги в Подмосковье было выставлено 155 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Богородский, Истра, Воскресенск. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Богородском г. о. — более 60 лотов, в округе Истра — более 100 лотов, а в округе Воскресенск — более 50 лотов.

Так, например, в городском округе Воскресенск в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 15 соток, расположенный в деревне Ивановка. Срок аренды 13 лет 2 месяца. Начальная цена на торгах ежегодной годовой аренды составляет — 259 278 рублей в год.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в Богородском округе в аренду 71 земельный участок, в собственность 12 земельных участков;

в округе Истра в аренду 156 земельных участков, в собственность 11 земельных участков;

в округе Воскресенск в аренду 39 земельных участков, в собственность 7 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.