Стал известен топ-10 строящихся ЖК Подмосковья класса «Комфорт+»

По данным аналитиков агентства недвижимости DolgovPro, на рынке жилой недвижимости Московского региона в последние годы наблюдается тенденция к оптимизации планировочных решений и сокращению средних площадей квартир в пользу их функциональности. По состоянию на декабрь 2024 года средняя площадь лота в экспозиции на рынке первичного жилья Московской области составила 45,6 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

При этом в строящихся проектах средняя площадь лота находится на уровне 44,9 кв. метров. С одной стороны, снижение средней площади лота позволяет снизить минимальный бюджет покупки, с другой стороны — чем меньше площадь лота, тем выше цена за квадратный метр. В более половины строящихся проектов Московской области в пределах ЦКАД (56% от общего количества строящихся ЖК) средняя площадь лота в экспозиции не превышает 45 кв. метров.

«Именно более доступные бюджеты покупки являются стимулом приобретения квартиры в области, где уровень цен существенно ниже, чем в Москве. При этом не менее важны комфортность проживания (площадь квартиры и функциональность планировки), а также хорошая транспортная доступность. Учитывая эти факторы, мы сформировали ТОП-10 строящихся проектов класса „Комфорт+“ в ближнем радиусе Подмосковья по средней площади квартир в экспозиции» — отметил представитель агентства недвижимости DolgovPro Дмитрия Долгов.

Первое место по средней площади лота в экспозиции занимает жилой комплекс «Первый квартал» в городе Видное Ленинского округа с показателем 88,9 кв. метров. Проект отличается значительным количеством двухуровневых квартир, наличием террас.

На втором месте — жилой комплекс «М5» в Красногорске, где в строящихся корпусах средняя площадь лота находится на уровне 57,6 кв. метров.

На третьем месте — жилой комплекс «UP-квартал Римский» в поселке Развилка Ленинского округа со средней площадью квартиры в 56,9 кв. метров.

Четвертую строчку рейтинга занял ЖК «Мишино», строящийся в округе Химки, с показателем в 56 кв. метров.

На пятом месте — ЖК «Level Лесной» в поселке Отрадное Красногорска с показателем — 53,3 кв. метров.

Шестым в рейтинге стал жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске, средняя площадь квартир здесь составила 52,6 кв. метров.

Седьмое место занял ЖК «Союзный», который возводится в Одинцове, с показателем в 51,7 кв. метров, восьмое — ЖК EVO в городе Реутов со средней площадью лота — 50,5 кв. метров.

С небольшим отрывом 9-ю строчку рейтинга занял ЖК «Новое Медведково» в Мытищах. Средняя площадь там составила 50 кв. метров ровно.

И замыкает рейтинг жилой комплекс «Бригантина» с показателем в 49,8 кв. метров. ЖК строят в Долгопрудном.

Подмосковные застройщики в рамках комплексного развития территорий возводят в жилых комплексах всю необходимую социальную инфраструктуру.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.