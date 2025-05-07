Стал известен самый бюджетный участок в Подмосковье, реализованный через торги

С 28 апреля по 2 мая в Московской области проведено 75 аукционов по земельно-имущественным торгам. Так, самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства 20,79 соток был реализован в м. о. Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области.

В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 2,6 раз и составил 64 032 руб. / в год.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала 2025 года через торги в муниципальном округе Шаховская уже передано победителям аукционов в аренду 74 земельных участка, а в собственность — 20 земельных участков.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.