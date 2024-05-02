Стал известен подрядчик на строительство детской поликлиники в Звенигороде

Итоги конкурса на выполнение работ по проектированию и строительству детской поликлиники в Звенигороде подвели в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках региональной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

«Определен подрядчик на проектирование и строительство детской поликлиники ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» на 220 посещений в смену в Звенигороде. Контракт заключен с ООО «Техноконцепт», — говорится в сообщении.

Общая площадь земельного участка — 0,7 га.

В соответствии с медико-технологическим заданием в здании поликлинического учреждения разместятся педиатрическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты неотложной помощи и восстановительного лечения, здесь также появятся просторные и светлые зоны ожидания и детские игровые зоны.

В новой поликлинике предусмотрено специальное расположение кабинетов для сокращения очередей и удобного поиска нужного кабинета. Наиболее востребованные специалисты будут вести прием на нижних этажах. Кабинеты профильных специалистов и зона диагностики займут верхние этажи. Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха, в кабинеты поставят удобную мебель для комфортной работы.

Поликлинику оснастят современным оборудованием, чтобы маленькие жители Звенигорода смогли пройти все необходимые обследования и лечение рядом с домом.

Ввод объекта намечен на 2025 год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.