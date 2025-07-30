Стагнация цен и соревновательность: эксперты рассказали о состоянии рынка жилья

Эксперт Шурыгин: спрос на строящееся жилье в РФ снизился на 40-60%

Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявил, что на рынке недвижимости в России наблюдается стагнация цен, спрос снизился на 40-60% с прошлого года, но всплеск может возникнуть осенью, если введут новые ограничения по ипотеке, сообщает «ФедералПресс» .

«Еще одна неожиданность рынка: цены на жилье на стадии котлована, по крайней мере в Москве, сравнялись, а в некоторых случаях и превысили стоимость квартиры в строящихся домах», - отметил эксперт.

В свою очередь, председатель комитета по оценочной деятельности Российской гильдии управляющих и девелоперов Антон Вовк указал на снижение доли инвестиций в живую недвижимость в РФ: с 2022 года она уменьшилась на более чем 20%.

Глава «Мастерской генерального плана» в Екатеринбурге Павел Скачков назвал существующий рынок недвижимости «живым и конкурентным» и подчеркнул, что соревновательность мотивирует девелоперов повышать качество строительства.