Стагнация продолжается: эксперт рассказала об офисах в Нижнем Новгороде

Эксперт Романичева: роста спроса на аренду офисов в Нижнем Новгороде не будет

Директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева заявила, что рынок офисной недвижимости находится в стагнации и ожидать роста спроса пока не стоит, сообщает ИА «Время Н» .

«Значительно упал спрос на аренду офисных помещений со стороны зарубежных компаний», — сказала она.

Ключевыми арендаторами офисных площадей на данный момент являются компании, работающие в сферах туризма, недвижимости и торговли. Несмотря на возможности удаленной работы, личные встречи с клиентами остаются для них приоритетными.

Стоимость аренды офисов увеличилась приблизительно на 2% за прошедший год. По мнению аналитика, в 2026 году существенных изменений ожидать не стоит: не предвидится ни значительного увеличения спроса, ни скачка арендных ставок.

В ближайшее время открытие новых бизнес-центров в Нижнем Новгороде не планируется. В перспективе большая часть офисной недвижимости будет сосредоточена в «Правительственном квартале», расположенном на площади Сенной.

