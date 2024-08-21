Стадион в школе № 1 Дубны обустроили в течение полутора месяцев

На финишную прямую вышел проект ремонта школы № 1 в округе Дубна. Вокруг здания началось благоустройство. В ближайшие дни при благоприятной погоде рабочие уложат асфальт. Работы ведутся круглосуточно. На стройплощадке ежедневно трудятся более 150 человек. В кабинетах укладывают линолеум и крепят светильники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Нам подрядчик будет отдавать поэтапно кабинеты. Запланировано, что завтра (22 августа — ред.) отдадут второй этаж, чтобы мы могли начать монтировать мебель. Мебель мы ожидаем. Часть уже прибыла, она на других складах. Часть — парты и стулья — прибудет завтра, чтобы мы могли уже снаряжать классы», — пояснил замглавы округа Дубна Алексей Степаненко.

Рекорды по времени ставит стадион. За полтора месяца в школьном дворе появилась универсальная спортивная площадка с современным резиновым покрытием, беговой дорожкой и соответствующей инфраструктурой.

«Что касается качества — на любом этапе работ соблюдены все нормы и требования. Как для покрытий любых видов, также материалы все соответствующего качества — все куплены с заводов с сертификатами», — рассказал руководитель компании-подрядчика Василий Новиков.

До 25 августа подрядчик планирует закончить работы на стадионе. А к первому сентября будет готово и здание. Строители предпринимают максимум усилий, чтобы ученики уже в начале года сели за парты в родной школе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.