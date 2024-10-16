Стадион «Мещера» в Егорьевске планируют капитально отремонтировать в 2025 году
Фото - © Медиаархив Подмосковья
В следующем году в округе Егорьевск планируют капитально отремонтировать стадион спорткомплекса «Мещера». Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Работы осуществляются в рамках программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 годы» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации стадиона СК «Мещера» в городском округе Егорьевск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Стадион СК «Мещера» Московская область, г. о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Октябрьская, д. 121.
Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.