Стадион «Мещера» в Егорьевске планируют капитально отремонтировать в 2025 году

В следующем году в округе Егорьевск планируют капитально отремонтировать стадион спорткомплекса «Мещера». Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 годы» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации стадиона СК «Мещера» в городском округе Егорьевск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Стадион СК «Мещера» Московская область, г. о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Октябрьская, д. 121.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.