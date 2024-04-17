Стадион для проведения соревнований по регби достроят в Щелкове этим летом

Главгосстройнадзор Подмосковья провел профилактический визит на стройплощадку стадиона для игры в регби в городском округе Щелково. Строительная готовность объекта сегодня достигла 95%, сообщает прес-служба надзорного ведомства.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансирования за счет бюджета Московской области.

Возводить спортивный объект начали еще в 2011 году, после строительство было приостановлено. В 2019 году Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии проектной документации восточной трибуны на 2 958 мест.

На сегодняшний день застройщик приступил к монтажу систем видеонаблюдения, которые будут подключены к системе «Безопасный регион».

Для завершения объекта в прошлом году правительство Московской области привлекло подрядную организацию.

Четырехэтажный стадион предназначен для тренировок и проведения игр, в том числе международного уровня, по регби. Размер игрового поля с натуральным покрытием и подогревом — 71,5×128,5 метров. По периметру предусмотрены четыре трибуны на 7 416 зрителей.

Завершить строительство объекта планируют в июне 2024 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.