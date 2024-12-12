Среднюю стоимость сотки земли назвали в Зарайске

В 2024 году средняя стоимость одной сотки земли в городском округе Зарайск составила 22,4 тыс. рублей в год, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Привлекательная цена и безопасность приобретения земли у государства повышают спрос: в этом году уже более 25 земельных участков в городском округе Зарайск передано на аукционах в собственность, более 30 — в аренду.

На едином портале торгов Подмосковья ЕАСУЗ на сегодняшний день представлено более 15 предложений земельных участков в г. о. Зарайск, как в аренду, так и в собственность. Так, например, есть интересные лоты под строительство дома, рядом с городом: 15 соток в деревне Беспятово, 16 соток в Куково или целых 38 соток в Якшино. Заявочные кампании по ним уже идут и завершатся в конце января.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.