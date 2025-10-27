Спустя 65 лет: Крым вновь переживает строительный бум

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов рассказал, что регион вновь переживает строительный бум, подобного которому не было на полуострове уже более 60 лет, сообщает «Крым 24» .

Он акцентировал внимание на значительном росте строительных проектов на полуострове, проведя параллель с периодом после окончания войны, когда был основана «Академия строительства и архитектуры» КФУ им. В. И. Вернадского.

«Сегодня у нас что-то наподобие второго пришествия строительства в Крым. В каждом селе что-то происходит. Я не перестаю сам удивляться, что каждый раз новые объекты для строительства», — отметил Константинов.

Он также обратил внимание на необходимость личного контроля за ходом строительства новых объектов, чтобы иметь четкое представление о развитии инфраструктуры региона.

«Я ставлю такую задачу, чтобы все новое проходило через меня, чтобы я понимал, как происходит строительство и формирование нового», — заключил Константинов.

