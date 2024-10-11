Спрос на жилье в новостройках в России сократился

По итогам III квартала 2024 года в России число предложений в новостройках выросло на 10% по сравнению со II кварталом. При этом спрос на первичное жилье сократился на 1%, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость».

Однако за отчетный период на 28% вырос интерес в сегментах квартир с четырьмя и более комнатами, на 8% — на 3-комнатные квартиры.

В течение квартала средние цены на квартиры в новостройках не претерпели изменений, однако объекты с четырьмя и более комнатами стали доступнее на 2% как в пересчете за объект, так и за 1 кв. м. В то же время стоимость 1 «квадрата» в студиях снизилась на 1%.

Средняя площадь объектов практически не изменилась. Аналитики зафиксировали увеличение с 51 до 52 кв. м в среднем по стране. В сегменте студий предложение за квартал выросло на 6%. Стоимость студий в новостройках осталась на прежнем уровне и составила 5,3 млн рублей.

В сегменте однокомнатных квартир количество предложений в России выросло на 6%. В среднем по стране стоимость 1-комнатных квартир за квартал увеличилась на 1% и составила 6,5 млн рублей. Однако в некоторых городах наблюдалось снижение цен.

В сегменте 2-комнатных квартир наблюдается увеличение предложения на 9% по сравнению со II кварталом 2024 года. В среднем по стране цены на «двушки» выросли на 1% и составили 9,3 млн рублей. При этом в некоторых городах РФ стоимость 2-комнатных квартир незначительно снизилась.

По итогам III квартала этого года в сегменте 3-комнатных квартир наблюдается увеличение предложения на 10%. При этом цены на «трешки» в новостройках не претерпели изменений.

Кроме того, количество предложений в сегменте 4-комнатных квартир выросло на 8%. Стоимость квартир с четырьмя и более комнатами, по сравнению со II кварталом 2024 года, уменьшилась на 2% и составила 26,3 млн рублей.