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Спортзал приведут в порядок в селе Талалихино округа Чехов

Заместитель главы городского округа Чехов Павел Сибарсов вместе с активными жителями провел тщательный осмотр спортивного зала для игровых видов спорта в селе Талалихино округа Чехов. Зал расположен по адресу: улица Спортивная, дом № 8. Местные жители неоднократно жаловались на ненадлежащее состояние помещения и протекающую кровлю. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ответственным лицам было поручено организовать претензионную работу с подрядчиком, который занимался ремонтом зала. Было решено провести тщательную проверку всех выполненных работ и выявить все недочеты.

Городской округ Чехов активно работает над совершенствованием спортивной инфраструктуры, чтобы обеспечить жителям комфортные условия для занятий спортом и активного отдыха.

В ближайшее время планируется открытие стадиона «Гидросталь», который был капитально отремонтирован в начале ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.