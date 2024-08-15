Спортшколу олимпийского резерва в Люберцах планируют капитально отремонтировать

В городском округе Люберцы в следующем году планируют капитально отремонтировать спортивную школу олимпийского резерва, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации здания нежилого назначения с подвалом муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» в городском округе Люберцы», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Здание нежилого назначения с подвалом муниципального учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» Московская область, г. о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 349А.

Работы необходимо произвести в двухэтажном здании 1970 года постройки, площадь застройки составляет 1 515,2 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.