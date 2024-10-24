Спорткомплекс «Орион» скоро откроют после ремонта в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный на ул. Пионерская Балашихи готовится к открытию спортивный комплекс «Орион». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по государственной программе Московской области за счет средств бюджета. На площадке задействованы более 100 рабочих и 5 единиц техники. Продолжаются работы по внутренней отделке помещений, монтажу оборудования, устройству резинового покрытия, установка МАФ на детской площадке, установка бортовых камней на стоянках.

«Хорошо, что «Орион» уже задействован, тут отмечали День города, сейчас проходит чемпионат области. Сам стадион имеет почти завершенный облик. Осталось внутри еще закончить ряд мероприятий, чтобы дети могли переодеваться, готовиться к тренировкам и соревнованиям. По плану основное здание будет закончено до конца года и самый большой спортивный комплекс Балашихи будет полноценно принимать ребят. Родители смогут привести детей в различные секции — борьба, боевые единоборства, легкая атлетика, футбол, хоккей, теннис, плавание, баскетбол, волейбол. Здесь будет зона притяжения спорта в новом современном формате. Также будут учтены все предложения и замечания тренеров, родителей и детей», — сказал депутат Мособлдумы Игорь Брынцалов после осмотра хода реконструкции спорткомплекса в рамках рабочей поездки.

Стадион «Орион» построили силами сотрудников научно-исследовательского технологического института в 1959 году. Он вмещает в себя два плавательных бассейна и спортивных зала, футбольное поле, легкоатлетические дорожки, площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, хоккейную коробку.

После ремонта уже открыты для посещения трибуны, поле с подогревом, беговые дорожки, скоро откроется подтрибунное пространство. Обновленный стадион будет соответствовать современным требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.