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Спорткомплекс и гостиницу построят на востоке Москвы

На востоке столицы, в районе Косино-Ухтомский в ближайшее время начнется строительство многофункционального комплекса с физкультурно-оздоровительным центром, спортивной базой и гостиницей, сообщает «Царьград» .

Под гостиницу отведено более 27 тысяч квадратных метров пространства. Остальная площадь предназначена для кафе и торговых павильонов.

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Владислава Овчинского, на спортивной базе будут готовить будущих чемпионов, там сделают возможным длительное проживание.

Специалисты планируют возвести здание сложной формы с 12 этажами, включая один подземный. Общая площадь составит около 44 тысяч квадратных метров.

На территории комплекса намерены оборудовать три спортзала и бассейн, помещения для тренеров, медицинский центр и магазин.