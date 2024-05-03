Спорткомплекс «Горизонт» в Зеленограде введут в эксплуатацию до конца года

Расположенный в Зеленограде спорткомплекс «Горизонт» планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект находится по адресу: ул. Середниковская, з/у 5.

«На объекте продолжаются фасадные работы. Завершены монтаж систем водоподготовки и устройство чаш обоих бассейнов, в этой зоне выполняются укладка теплых полов и установка конвекторов. Черновая отделка полностью готова, выполнение чистовых работ оценивается на 60%», — уточнил Загрутдинов.

Устройство внутренних инженерных систем и наружных инженерных сетей завершили на 80%.

Площадь объекта составляет около 4 тыс. кв. м, он будет включать разные функциональные пространства: зону большого бассейна длиной 25 м и шириной 16 м на 8 дорожек, зону малого бассейна длиной 10 м и шириной 6 м, зону тренажерного зала площадью около 200 кв. м, административные помещения и буфет.

Пропускная способность спорткомплекса составит 1050 человек в сутки.