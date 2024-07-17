Спортивное ядро в парке Захарово Подмосковья обустроено на 50%

На объекте подготовили траншеи под кабель освещения, установили бордюрный камень, обустраивают сеть дорожек и тропинок, а также готовят основание площадки для волейбола и баскетбола. Также продолжаются работы по центральному элементу спортивного ядра — современному скейтпарку. Завершить все работы на объекте планируется до конца августа.

«Благоустройство стартовало в июне. Сейчас здесь готовят основание для пешеходных дорожек и площадок. В центре спортивной зоны рабочие отсыпают «подушку» будущего скейтпарка и монтируют его скаты. Предыдущий пользовался спросом, но металлическая конструкция сильно гремела во время катания, на это жаловались жители. Новый скейтпарк возводится из специального долговечного бетона, который шлифуется вручную. Площадь объекта составит 680 квадратных метров, после окончания работ здесь можно будет проводить соревнования», — сказал Андрей Иванов.

В строительстве сейчас задействовано 23 человека и 2 единицы техники. Комплекс работ включает в себя установку опор освещения, озеленение территории и установку столов для настольного тенниса. По итогам инспекции глава Одинцовского округа поставил задачу проработать прямой доступ из парка Захарово к спортивному ядру — чтобы жителям не нужно было переходить дорогу, по которой ездят автомобили. Поручение взяла на контроль директор Одинцовского МЦУР Елена Меньшикова.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.