Специалисты рассказали, кому в Подмосковье стоит выбирать квартиру с отделкой

Многие покупатели выбирают квартиру с готовой отделкой. У каждого своя причина: экономия времени и денег, использование как временного жилья и т. д. Министерство жилищной политики Московской области расскажет, кому подойдет покупка квартиры с отделкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Подмосковье квартиру с отделкой стоит выбирать тем, у кого нет времени на ремонт.

Например, надо быстро переехать, а времени выбирать обои, ламинат и цвет краски нет. Для таких покупателей квартира с готовой отделкой — лучший вариант.

Также тем, кто хочет сэкономить. Отделка включена в стоимость квартиры и, соответственно, на нее распространяются ипотечные условия. Это выгоднее, чем несколько лет копить на ремонт и все равно не успевать за ростом цен на материалы или чем брать потребительский кредит с высокими ставками.

Квартира с отделкой удобна будет и тем, кто рассматривает свою новую квартиру как временное жилье. Планирует через несколько лет создавать семью и расширять квадратные метры или же переезжать в другой район.

Также квартира с отделкой выгодна инвесторам. Отделка от застройщика — удобный вариант для инвесторов. Квартиру можно быстро сдать в аренду и получать доход.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.