Специалисты Минстройкомплекса Подмосковья ответили на вопросы жителей на приеме

В понедельник представители министерства строительного комплекса Московской области провели личный прием граждан. В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья, получения жилищного сертификата, выплаты выкупной стоимости и сроков реализации новой программы переселения домов, признанных аварийными после 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В мероприятии участвовали первый заместитель министра стройкомплекса Константин Лапин, сотрудники профильных управлений ведомства. Общение происходило как очно, так и в дистанционном формате.

Представители ведомства рассмотрели обращения жителей из 8 городских округов: Щелково, Лосино-Петровский, Балашиха, Павловский Посад, Можайск, Коломна и Талдомского городского округа.

Заявитель Сердюк Светлана Александровна из Талдомского городского округа была проинформирована, что дом № 29 в деревне Воргаш включен в программу переселения домов.

На данный момент ведется проектирование дома для переселения, сроки расселения — 2026 год.

Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.