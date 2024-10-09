Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю многоэтажки в центре Мариуполя

В Центральном районе Мариуполя активно идут ремонтно-восстановительные работы в многоквартирном доме, который пострадал в результате боевых действий. Удар, пришедшийся на первые этажи одного из подъездов, повредил наружные и внутренние стены дома, которые дополнительно пострадали от осколочных снарядов и многодневных пожаров. В рамках реставрационных работ уже восстановлена ​​кровля, установлены новые оконные и дверные блоки, заменены инженерные коммуникации и обновлен фасад здания, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строители приступили к строительно-монтажным работам в квартирах. На сегодняшний день завершен ремонт в 10 квартирах дома, более 20 квартир запланировано к восстановлению. В рамках капитального ремонта проводятся демонтажные работы, черная и чистовая отделка, монтируются сантехнические приборы и проводятся работы по отделке стен, полов и потолков.

Эксперты ГБУ МО «УТНКР», подведомственного министерства ЖКХ Московской области, регулярно инспектируют объект, следя за качеством выполнения работ и использованием сертифицированных строительных материалов. Все работы проводятся в строгом соответствии с государственной сметой и строительными нормами.

«Восстановление жилья в Мариуполе и других пострадавших регионах — это не только проблема восстановления, но и решающий шаг к возвращению нормальной жизни для местных жителей. Мы уделяем особое внимание качеству материалов и срокам выполнения работ, чтобы жильцы могли как можно быстрее вернуться в свои дома», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской Народных Республик и Запорожской, Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.