сегодня в 13:25

Специалисты из Подмосковья продолжают восстанавливать жилье в Макеевке

Специалисты Московской области продолжают восстановление жилого фонда в Макеевке, пострадавшего в результате боевых действий. Один из таких многоквартирных домов, стены которого получили серьезные повреждения, проходит сегодня комплексное восстановление под контролем экспертов ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строители Фонда капитального ремонта Московской области проводят комплексное восстановление здания: усиливают конструктивные элементы, ремонтируют кровлю, устанавливают новые пластиковые окна, производят замену систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения, благоустраивают придомовую территорию.

В завершении всех работ преобразятся места общего пользования, что создаст ощущение комфорта и уюта.

«Восстановление жилого фонда Макеевки — это не просто ремонтные работы. Это вклад в возвращение к привычной, комфортной жизни жителей пострадавших домов», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Специалисты ГБУ МО «УТНКР» ежедневно контролируют ход строительных работ, следят за качеством и соответствием проектно-сметной документации. Это гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ утвержденной смете и использование качественных строительных материалов.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.