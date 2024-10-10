Специалисты БТИ Подмосковья в октябре проведут ряд встреч по «гаражной амнистии»

БТИ Московской области проведет серию выездных встреч для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Мероприятия пройдут 11, 12, 13, 14 и 16 октября в различных округах Московской области.

Получить квалифицированную помощь и ответы на свои вопросы можно будет непосредственно от специалистов БТИ.

11 октября

10:00 ГСК «Автомобилист» г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе;

11:00 ГСК «Лакокрасочник» г. Сергиев Посад;

11:00 ГСК «Кудринский» г. Пушкино, Кудринское шоссе;

12:00 ГПК-3 г. Химки, ул. Союзная.

13 октября

13:00 ГСК «Турбина -1», г. Ликино-Дулево;

14:00 ГСК «Турбина -2», г. Ликино-Дулево.

14 октября

9:30 ГСК «Дмитровский» г. Дмитров, ул. Высоковольтная;

16 октября

11:00 ГСК «Текстильщик» МО, г. Балашиха;

11:00 ГСК «Маяк», г. Одинцово, ул. Садовая, дом 20;

11:50 ГСК «Механик», г. Одинцово, ул. Неделина, дом 2;

12:00 ГСК «Момент», г. Одинцово, ул. Говорова, дом 38 .

Во встречах могут также принять участие те граждане, которые не являются членами ГСК, специалисты областного БТИ также помогут в оформлении.

Если останутся вопросы, ответы на них можно получить через форму обратной связи на официальном сайте учреждения или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.