Специалисты БТИ Подмосковья проведут выездные встречи по «гаражной амнистии» в ноябре

БТИ Московской области проведет серию выездных встреч 15, 16 и 19 ноября, на которых дадут консультации по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

15 ноября

9:30 ГСК «Олимпийский», г. Дмитров, ул. Космонавтов;

10:00 ГСК «Дружба», г. о. Лосино-Петровский, пос. Свердловский (Выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа);

11:00 ГСК «Салют», г. Одинцово, рос. Горбольницы, дом 45;

11:30 ГПК «Звездочка», г. Одинцово, пос. Немчиновка, проспект Советский, дом 108.

16 ноября

11.00 ГСК «Швейник», г. Истра (Выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа);

11:00 ГСК «Сокол», поселок Новый городок, Одинцовский г. о.

19 ноября

11:00 ГСК «Западный», г. Одинцово, ул. Полевая (Акуловская), дом 2;

11:30 ГСК «Обзор», г. Одинцово, Горки-10, уч. 63.

Если останутся вопросы, то можно получить ответы на них через форму обратной связи на официальном сайте учреждения или по телефону горячей линии: +7 (498) 568-88-88.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.