Специалисты БТИ Подмосковья проведут выездные встречи для консультаций в СНТ

БТИ Московской области проведет выездные встречи в СНТ для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи и садовые дома в рамках «дачной» амнистии, а также порядок перевода садового дома в жилой, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Мероприятия пройдут 11 и 13 октября в Богородском и Сергиево-Посадском городских округах Московской области. На этих встречах можно получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы непосредственно от специалистов БТИ Московской области.

Встречи со специалистами ГБУ «БТИ Московской области»

11.10.2025

11.00 - СНТ «Машиностроитель-2», г.о. Сергиево- Посадский, село Воздвиженское;

11.00 - СНТ «Воздвиженское», г.о. Сергиево- Посадский, село Воздвиженское.

13.10.2025

11.00 – 13.00 - СНТ «Родник», г.о. Богородский, поселок им. Воровского.

Есть вопросы - информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения (https://mobti.ru/) и в окнах БТИ в МФЦ МО, а также по телефону горячей линии +7(498)568-88-88.

Больше информации об услугах БТИ Московской области в нашем чат-боте @MyBTIServices_bot (https://t.me/MyBTIServices_bot).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.