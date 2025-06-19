Специалисты БТИ Подмосковья проведут выездные встречи для консультаций в СНТ И ГСК

БТИ Московской области проведет выездные встречи в СНТ и ГСК для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи и садовые дома в рамках «гаражной» и «дачной» амнистий. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Мероприятия пройдут 20 и 21 июня в различных муниципальных образованиях Московской области.

На этих встречах можно получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы непосредственно от специалистов БТИ Московской области.

Встречи со специалистами ГБУ «БТИ Московской области» пройдут:

20.06.2025

15.00 — СНТ «Взлет» и СНТ «Полянка», г. о. Одинцовский, пос. Старый городок, ул. Школьная, дом 25, здание ДК «Полет».

21.06.2025

09.00 — СНТ «Приозерное», г. о. Орехово-Зуевский, пос. Новый Снопок,

15:00 — СНТ «Заря», г. о. Серпухов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.