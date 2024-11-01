Специалисты БТИ Подмосковья проведут консультации по «гаражной амнистии»

БТИ Московской области проведет серию выездных встреч 5 и 7 ноября для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии», сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

5 ноября в 9:30 встреча пройдет в гаражно-строительном кооперативе «Нижний» в г. Дмитров на ул. Инженерная, а 7 ноября состоятся сразу три встречи: в 11:00 в ГК «Космос» и ГК «Радуга» г. Серпухов, в 14:00 в ГСК 25 г. Электросталь на ул. Журавлева, д. 12.

Гаражную амнистию продлили до 1 сентября 2026 года, но чтобы избежать возможных сложностей в будущем, лучше ею воспользоваться заранее.

Оформление гаража в собственность — это важный шаг, который защитит интересы и позволит спокойно пользоваться своим имуществом.

Если останутся вопросы, то можно получить ответы на них через форму обратной связи на официальном сайте учреждения или по телефону горячей линии: +7 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.