Специалисты БТИ Подмосковья продолжают выездные встречи по гаражной амнистии

Специалисты БТИ Московской области проведут выездные встречи для консультаций по вопросам оформления прав на недвижимость в рамках дачной и гаражной амнистий. Мероприятия пройдут 18, 19, 22, 23 и 24 октября в различных округах региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Граждане смогут получить квалифицированную помощь и ответы на свои вопросы непосредственно от специалистов БТИ.

18 октября

11:00, ГСК9, г. о.Сергиев Посад, г. Краснозаводск;

11:00, ГСК 14, г. о.Сергиев Посад, г. Краснозаводск;

11:00, ГСК 17, г. о.Сергиев Посад, г. Краснозаводск;

11:00, ГСК 20, г. о.Сергиев Посад, г. Краснозаводск;

11:00, ГСК 27, г. о.Сергиев Посад, г. Краснозаводск.

19 октября

10:00, АГК-2, пос. Глебовский Истринский район;

11:00, СНТ «Колос», г. о. Истра, с. Рождествено;

12:00, ГСК-5, г. Луховицы, ул Набережная, владение 5;

12:00, ГСК-22, г. Луховицы ул Набережная.

22 октября

11:00, ГСК «Волна», г. Одинцово, Западная Промзона;

12:00, ГСК «Солнечный», г. Одинцово, Западная Промзона;

12.00, ГСК «Союз», г. Одинцово, Западная Промзона.

23 октября

10:00, ГСК «Машиностроитель», г. Серпухов.

24 октября

9:30, ГСК «Восточный», г. Дмитров, мкр. Внуковский;

11:00, ГСК «Рассвет», г. Домодедово;

11:40, ГСК «Турист», г. Одинцово, ул. Северная;

11:00, ГСК «Старт 1», г. Одинцово, ул. Вокзальная, вблизи дома 7а;

11:00, ГСК «Старт 2», г. Одинцово, ул. Вокзальная, вблизи дома 7а.

Если останутся вопросы, ответы на них можно получить через форму обратной связи на официальном сайте учреждения или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.