Специалисты БТИ Подмосковья 11 января проведут встречи по «гаражной амнистии»

БТИ Московской области проведет на этой неделе первые две выездные встречи для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Встречи пройдут 11 января:

в 11:00 — ГСК «Южный», г. Одинцово, ул. Южная, дом 22А,

в 11:00 — ГСК-5, пос. Глебовский, округ Истра .

Если останутся вопросы, то ответы на них получить через форму обратной связи на официальном сайте учреждения или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Закон о «гаражной амнистии» действует до 1 сентября 2026 года, благодаря которому оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

«Гаражной амнистией» могут воспользоваться владельцы гаражей, их наследники или покупатели.

По условиям, гараж должен находиться на государственной или муниципальной земле, а участок для гаража предоставлен какой-либо организацией (кооперативом, бывшим работодателем) или выделен другим образом.

Помимо этого, гараж должен быть возведен до вступления в силу действующего градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно до 30 декабря 2004 года. Постройка должна быть капитальной, стоять отдельно или иметь общие стены и крышу с другими гаражами.

Под амнистию не попадают самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для ИЖС, разборные металлические гаражи («ракушки»), а также подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.