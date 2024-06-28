Специалист по недвижимости объяснила, как обезопасить себя при заключении сделок

Мошенничество при заключении сделок с недвижимостью стало обычным делом, поэтому важно обезопасить себя. При покупке квартиры лучше пообщаться не только с продавцом, но и с его родственниками, рассказала РИАМО основатель и руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова.

«Особенно этот совет актуален, если квартиру продает человек в возрасте. Иногда один звонок детям помогает избежать проблем. Чем больше людей знает о предстоящей сделке, тем ниже вероятность, что она впоследствии может быть оспорена», — объяснила специалист.

Она посоветовала обратить внимание на обстановку в квартире. Если очевидно, что квадратные метры не подготовлены к продаже, что в квартире живут, то это явный повод насторожиться. Тем более, если из дома еще не вывезли личные вещи, а продавец говорит, что заключить сделку нужно как можно быстрее.

«Поинтересуйтесь, куда переедет человек после продажи жилья. Абстрактный ответ: „Перееду в Краснодарский край“, — не вариант. Чем конкретнее продавец опишет свои дальнейшие шаги после продажи квартиры, тем лучше для покупателя. Возможно, имеет смысл попросить показать предварительный договор о покупке нового жилья или договор аванса», — рассказала Глухова.

Еще один вопрос-маркер — почему квартиру понадобилось продавать именно сейчас? Важно получить документальное подтверждение того, что деньги действительно нужны для какой-то понятной цели.

«Если речь идет о лечении, то попросите показать медицинские документы. Если о помощи сыну-предпринимателю, то попросите с ним познакомить. Если у вас есть сомнения во вменяемости продавца или в мотивах, которым он руководствуется, предложите ему пройти медицинскую экспертизу до заключения сделки», — посоветовала эксперт.

Безусловно воспользоваться этими рекомендациями не всегда просто — вменяемому человеку такие требования могут показаться излишними и даже странными. Но подробный и откровенный разговор с продавцом и его близкими является единственным способом снять возможные риски, защитить себя и свои деньги.