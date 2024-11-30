СПА-зона и вертолетная площадка: топ домов Подмосковья стоимостью 1 млрд рублей

В подборку попали частные дома, где есть теннисный корт, свой водоем, вертолетная площадка и СПА-зона с бассейнами.

В камерном поселке на берегу Москвы-реки продается двухэтажный дом за 950 млн рублей. Его общая площадь — 900 кв. м. На первом этаже располагаются гостиная с камином, кухня с террасой, зимний сад, винный погреб и СПА-зона с бассейном и хаммамом. Кроме того, в доме есть спортзал, постирочная, комнаты для персонала и гараж на две машины. На втором этаже — два кабинета, комната для йоги и мастер-спальня. Для детей создан отдельный блок, где созданы игровая, спальня и гардеробная. Также есть библиотека, мастерская, домашний кинотеатр и мини-кухня.

За 986 млн рублей можно приобрести резиденцию в одном из поселков на Новорижском шоссе. Она построена в классическом стиле. Общая площадь — 1,7 тыс. кв. м. В объявлении о продаже указано, что в поселке сделана своя инфраструктура, в которую вошли гольф-клуб, крытый спорткомплекс, рестораны, пляжный клуб и вертолетная площадка. В доме есть кинотеатр, СПА-зону, русская баня, хаммам, зоны для отдыха и работы. На первом этаже — прихожая, гостиная, кухня, барная комната и кабинет. На втором —гардеробная и спальня с выходом на террасу, тренажерный зал. На мансардном этаже — игровая комната и три спальни с гардеробными и санузлами.

Следующий дом площадью 1,25 тыс. кв. м находится в поселке Павлово. За него продавец хочет 1 млрд 50 млн рублей. Эта усадьба возведена по индивидуальному проекту. Там сделан зимний сад и просторная гостиная, отделанная мрамором. В СПА-зоне расположились бассейн и русская баня из дальневосточного кедра. На полу положен паркет из американского ореха, а потолок украшают итальянские люстры из муранского стекла. На участке растет свыше 200 деревьев, есть беседка, летняя кухня, зона барбекю и фонтан. В поселке работают торгово-развлекательный комплекс, спортклуб и есть природное озеро.

Еще в Подмосковье продается дом площадью 1,3 тыс. кв. м. за него просят 1 млрд 110 млн рублей. Он построен на участке с водоемом и двумя бетонными причалами. Для жильцов сделали теннисный корт, бильярдный стол и два бассейна. Всего в доме 25 помещений, девять санузлов, зоны для отдыха и работы. Полы тут с подогревом. Отдельно есть домик для охраны и пруд с мостом, который можно переоборудовать под вертолетную площадку.

Еще в топ-5 включили дом, который продают за 1 млрд 972 млн рублей. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. м. Он находится на участке с выходом к Москве-реке. Там сделаны СПА-зона с бассейном, сауной и душевой, блок для персонала с постирочной. На первом этаже есть спальня, две гардеробные, санузел и кабинет. На втором— гостиная с камином, столовая и кухня с террасой. На мансардном этаже расположились три спальни с гардеробными и санузлами, а еще библиотека. При строительстве и отделке дома использовались натуральные материалы и техника от премиальных брендов.