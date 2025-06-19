Современный ТРЦ откроют в 15-летнем долгострое в Красногорске

Работы по реконструкции объекта незавершенного строительства начали в подмосковном Красногорске. Здание, изначально проектировавшееся как садовый центр, стояло недостроенным более 15 лет. В скором времени здесь отроется современный торгово-развлекательный центр с подземным паркингом, сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В рамках строительного контроля проверили ход работ по реконструкции объекта незавершенного строительства. На текущий момент организована строительная площадка, установлено новое ограждение, ведется демонтаж фасадных панелей. На этапе реконструкции будет проведен частичный снос существующего здания, присоединение сетей, внутренняя отделка, благоустройство территории», — сообщил заместитель главы городского округа по градостроительной политике Арсен Габуев.

Общая площадь здания превышает 21,6 тыс. кв. м, включая 7,3 тыс. кв. м двухуровневой подземной парковки.

Арсен Габуев также добавил, что в реконструированном здании будет обустроен многофункциональный торгово-развлекательный центр, где планируется разместить как спортивные секции и торговые объекты, так и точки сферы обслуживания, а также подземную автостоянку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.