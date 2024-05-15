Современный дом бизнес-класса в Раменском на стадии 45% готовности

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство жилого дома № 1, возводимого в рамках первого этапа застройки ЖК «G3 Театральный» на территории Раменского городского округа в рабочем поселке Ильинский. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Четырехэтажный корпус площадью 16,4 тыс. кв. метров готов на 45%. На сегодняшний день строители работают над устройством несущих монолитных конструкций четвертого этажа.

Согласно проекту, в доме будет 224 квартиры. Во входных группах разместят все необходимое для жильцов: колясочные, розетки для электросамокатов, гостевой санузел, а также мойку для лап питомцев и велосипедных колес. На прилегающей территории появятся 3 детских игровых и 2 спортивных площадки. Завершить строительство дома планируется к концу текущего года.

Застройщик «ДЖИ ТРИ ИЛЬИНСКИЙ» будет комплексно развивать территорию ЖК. На первом этапе завершат дом № 1. Вторым этапом начнут возведение жилого дома № 2 со встроенным детским садом на 65 детей. Порядка 20 квартир данного дома займут переселенцы из аварийного жилья. Оба корпуса появятся на улице Театральной. Наконец, на третьем этапе планируется строительство жилого дома № 1 по улице Московская.

Современный малоэтажный жилой комплекс бизнес-класса находится в благоустроенном районе. В пешей доступности образовательные учреждения, поликлиника, спортивные центры, магазины, станция МЦД-3 «Ильинская».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.