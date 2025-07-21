Современный блочно-модульный теплоузел строят на ул Карла Маркса в Наро-Фоминске

Современный блочно-модульный тепловой узел строят на улице Карла Маркса в Наро-Фоминске. Зимой новая котельная даст тепло 24 многоквартирным домам и 6 социальным учреждениям в микрорайоне «Южный». Вместе с котельной № 7 она будет обслуживать около 13 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Объект возводится взамен устаревшей котельной № 2, построенной в 1948 году. Блочно-модульный метод строения — новые технологии в мире ЖКХ. Благодаря современным технологиям оборудование будет работать в автоматическом режиме. Это значит, что тепло в домах будет стабильным, а эксплуатационные расходы — экономичными.

Глава округа Роман Шамнэ лично выехал на объект, чтобы проконтролировать работу. Задача — завершить строительство к началу отопительного сезона.

«Работы идут по графику — уже выполнено 72%, завершение планируем к началу отопительного сезона 2025–2026 годов. Мы приложим все усилия, чтобы все объекты теплоснабжения работали стабильно и эффективно. Новая котельная гарантирует стабильное тепло в морозы и устранит риски аварий», — прокомментировал глава округа Роман Шамнэ.

Модернизация котельных — часть программы по развитию инженерной инфраструктуры при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Наро-Фоминский округ в числе лидеров по масштабам ее реализации. В этом году в округе строят 3 новые котельные, еще 9 реконструируют. Уже введены в эксплуатацию объекты в Апрелевке на улице Февральской и в Наро-Фоминске на улице Пешехонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

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