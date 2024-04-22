Современную школу строят в Ленинском городском округе

Фото - © Новую школу сдадут к концу года в подмосковном Видном/Виктория Селиванова

Новую школу сдадут к концу года в подмосковном Видном

В Видном строится одна из самых больших школ Подмосковья, она рассчитана на 1 675 учеников, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Строители уже установили фундамент и цоколь, сейчас монтируют железобетонный сборный каркас, первого, второго и третьего этажей и прокладывают инженерные коммуникации. Здание школы будет отличатся необычной архитектурой, например, стеклянной крышей.

На пришкольной территории построят стадион, который станет центром спортивного и культурного досуга для не только учащихся, но и жителей микрорайона. Вне учебного времени стадион будет открыт для всех желающих.

Одной из главных локаций школы станет открытый атриум с деревянным амфитеатром на 600 мест. Его можно будет легко трансформировать в большой лекторий или театральную сцену.

«Завершение проекта будет в 4 квартале этого года», — отметил руководитель проекта, Максим Горбунов.

Губернатор московской области, Андрей Воробьев отмечал, что количество школьников увеличится с каждым годом, что требует увеличения количества образовательных учреждений.

«Прирост школьников в Подмосковье очень заметен — порядка 40 тыс. ежегодно. В этом году мы откроем 39 школ и 34 детских сада. Это и за бюджет, и за внебюджетные источники. Стараемся вести сбалансированное строительство — в микрорайоне должны быть и пункт полиции, и поликлиника, и детсад, и школа», — сказал губернатор