Современную школу на 1320 мест в Балашихе строят с опережением сроков

Здесь прошло выездное совещание администрации округа с участием подрядчиков.

Современное четырехэтажное здание рассчитано на 55 классов.

По словам Сергея Юрова, закончить строительство новой школы могут раньше, в конце текущего года.

«Срок ввода школы — первый квартал 2025 года. Но, по словам застройщика, скорее всего, школа будет построена уже к концу декабря этого года. Также обсудили вопрос ввода школы в эксплуатацию с директором школы № 15. Строящаяся школа станет новым корпусом этого учреждения, там у нас ещё есть вторая смена. И поэтому, как только школа будет готова, мы её запустим, не дожидаясь начала следующего учебного года», — сообщил Сергей Юров.

Общая готовность школы оценивается в 71%. Строители закончили кирпичную кладку и монолитные конструкции, на финишную стадию вышли кровельные работы. На объекте трудятся около 150 человек, задействованы три единицы техники.

«Мы доделываем прокладку наружных сетей снабжения. Параллельно работаем над внутренней отделкой и прокладкой внутренних инженерных сетей. Впереди устройство вентилируемого фасада, установка окон и благоустройство. Материалами объект обеспечен полностью. Мы идём с опережением обозначенных сроков», — сказал представитель подрядной организации Кирилл Мазикин.

Строительство школы ведется по инвестиционной программе. Все учебные помещения образовательного учреждения спроектированы с учетом возрастных особенностей детей. Классы для малышей и старшей школы будут разделены по этажам. На территории предусмотрены стадион, пространство для отдыха, учебно-опытная зона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.