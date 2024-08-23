Современное здание магазина построили в Ленинском округе

В рамках государственных работ по обследованию построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» осуществили осмотр здания магазина, построенного в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Двухэтажный торговый объект площадью порядка 1,5 тыс. кв. метров возвели за год. Здание построено по индивидуальному проекту, внешнее архитектурное решение выполнено в современном стиле с использованием больших стеклянных поверхностей.

В настоящее время магазин получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Застройщик благоустраивает прилегающую территорию и обустраивает парковочное пространство, а также выполняет внутреннюю отделку. Следующим этапом установят необходимое торговое оборудование. Для жителей округа здесь появится порядка 10 новых рабочих мест.

В ходе осмотра магазин получил положительное заключение о соответствии требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка и проектной документации.

Объем инвестиций в проект составил 12 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.