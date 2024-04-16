Современная школа на 1,1 тыс мест появится в Истре к началу учебного года

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства общеобразовательной школы, возводимой для учеников села Павловская Слобода городского округа Истра в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Трехэтажное здание площадью порядка 18 тыс. кв. метров предназначено для обучения 1 100 детей. С ее открытием вопрос второй смены для учеников поселка будет решен.

Согласно проекту, в школе предусмотрены блоки для начальных, средних и старших классов, а также общешкольные помещения, гардеробы, спортивный зал, пищевой блок, библиотечно-информационный центр. В новой школе также будет открыта группа продленного дня.

Планировочные решения общеобразовательного учреждения обеспечат обособленность входных групп, что исключит пересечение потоков обучающихся.

Завершить строительство планируется к началу учебного года 2024–2025 гг. На текущий момент готовность школы превышает 56%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.